“رفع شعار اللي يحصلني يكسرني!!”.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، يبحث الملايين من المواطنين عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مستهل كل صباح، خاصة بعدما شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعا غير مسبوق محطما كافة الارقام القياسية بعدما تخطى حاجز الـ50 جنيه، واليكم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

وقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 55 جنيها مقارنة بنحو 54 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وذلك بسبب استمرار قصور النقد الأجنبي في البنوك والصرافات مقابل زيادة الطلب من العملاء على شرائها، وقد ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة أجل سنة مرتفعة العائد بداية من يوم الجمعة الماضي بسعري فائدة سنوي 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف نهاية أجلها وأتاحهما للعملاء الأفراد من المصريين والأجانب.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أما عن سعر الدولار اليوم في البنوك فقد جاء كما يلي: