“رفع شعار اللي يحصلني يكسرني!!”.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم، يبحث الملايين من المواطنين عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مستهل كل صباح، خاصة بعدما شهد سعر الدولار في السوق السوداء ارتفاعا غير مسبوق محطما كافة الارقام القياسية بعدما تخطى حاجز الـ50 جنيه، واليكم سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
وقد وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم إلى 55 جنيها مقارنة بنحو 54 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وذلك بسبب استمرار قصور النقد الأجنبي في البنوك والصرافات مقابل زيادة الطلب من العملاء على شرائها، وقد ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بعد إعلان بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة أجل سنة مرتفعة العائد بداية من يوم الجمعة الماضي بسعري فائدة سنوي 23.5% يصرف العائد شهريا و27% يصرف نهاية أجلها وأتاحهما للعملاء الأفراد من المصريين والأجانب.
سعر الدولار اليوم في البنوك
أما عن سعر الدولار اليوم في البنوك فقد جاء كما يلي:
- سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.
- كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- ووصل سعر الدولار في بنك cip 30.85 جنيه للشراء، 30.98 جنيه للبيع.
- كما وصل سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان 30.85 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.
- كما وصل سعر الدولار في بنك المصرف المتحد 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.
- وايضًا سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 للشراء، 30.85 للبيع.
- كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
- ووصل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 للبيع.
- وسجل سعر صرف الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 للبيع.
- وسعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى سجل 30.85 للشراء، 30.95 للبيع.