ألف مبروووك شوف لو اسمك منهم .. اسماء المتطوعين في وزارة الدفاع العراقية

قامت وزارة الدفاع العراقية بالإعلان عن أسماء المتطوعين على وزارة الدفاع 2023 وذلك لـ 1000 تطوع بصفة جندي في الجيش العراقي 2023-2024، وسوف يتم رفع ملفات بقوائم المقبولين من خلال موقع وزارة الدفاع العراقية، حيث اجتمع أركان الجيش العراقي لإجراء القرعة الإلكترونية للجنود المتطوعين على صنف القوات الخاصة الـ 10000 جندي، في الأسبوع الماضي.

الاستعلام عن اسماء المتطوعين في وزارة الدفاع

هناك إمكانية لكل المتقدمين من أجل التعيين بصفة جندي في وزارة الدفاع العراقية للاستعلام عن أسماء المتطوعين ومن المقرر أن يتم إعلام هؤلاء الأشخاص المقبولين عن طريق إرسال رسائل نصية على هواتفهم أو على الصفحات الخاصة بهم، ويمكن الاستعلام عن طريق عدة خطوات، هم:

أولاً: الدخول إلى موقع وزارة الدفاع العراقية الإلكتروني.

ثانياً: اضغط على إعلان نتائج المقبولين في القوات الخاصة بصفة جندي .

ثالثاً: سوف تظهر لك روابط خاصة بكل المحافظات العراقية.

رابعاً: اضغط على رابط محافظتك وقم بتنزيل الملف.

خامساً: في النهاية سيتم فتح لك صفحة pdf من خلالها يمكنك الاطلاع ومعرفة الاسم المراد البحث عنه.

ما هي شروط القبول في وزارة الدفاع العراقية 2024؟

توجد العديد من الشروط التي يجب توافرها حتى يتم قبولك في القوات الخاصة لوزارة الدفاع العراقية، ومن هذه الشروط الآتي: على