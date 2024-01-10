شوف الحلقة الجديدة قبل أي حد.. الحلقة 143 مسلسل قيامة عثمان مترجمة+نبذة عن المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 143

الحلقة 143 مسلسل قيامة عثمان مترجمة الذي أحدث ضجة في تركيا وعالميًا وينتظره المشاهدون اسبوعيًا لمعرفة الأحداث الجديدة، وحقق المسلسل نجاح داخل بلده المنتجة تركيا وخارجها حيث تم بيع العمل لأكثر من دولة بالإضافة إلى أن الجزء الحالي الذي يعرض من المسلسل هو الخامس وذلك بسبب قوة العمل كما أن العمل يمثل به عدد كبير من الممثلين المشهورين بالساحة التركية والمحبوبين لدى الجمهور.

الحلقة 143 مسلسل قيامة عثمان مترجمة

الحلقة 143 مسلسل قيامة عثمان مترجمة، يعتبر مسلسل قيامة عثمان أحد الأعمال التاريخية التي تتحدث عن الحقبة العثمانية وعن النجاح الذي حققته هذه الفترة، والعمل يتحدث عن ما يلي:

تأسيس الدولة العثمانية والنجاح الذي حققته هذه الفترة.

يقوم بالتمثيل في هذا العمل اشهر الممثلين وبطولة العمل يقوم بها الممثل بوراك أوزجيفيت.

حقق العمل نجاحًا على مدار 4 مواسم ولذلك استمر للموسم الخامس.

الممثل بوراك حصل على جائزة أفضل ممثل أو رجل العام في عام 2023 في جوائز GO وقال الممثل أن هذه الجائزة نتاج عمل جماعي وليس فردي.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143

تعتبر الحلقة 143 مسلسل قيامة عثمان مترجمة أحد حلقات الموسم الخامس من المؤسس عثمان والتي تعد واحدة من أقوى حلقات المسلسل، وتكون معلومات المسلسل كالتالي:

موعد بث المسلسل يكون كل أربعاء الساعه 8 مساًء بتوقيت تركيا.

يعرض المسلسل على القناة التركية ATV.

يكون تردد القناة هو 10796.

قمر صناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 143

يحصل مسلسل عثمان علي نسب مشاهدة عالية اسبوعيًا ويتفوق على جميع المسلسلات التي تذاع في نفس اليوم، كما يمكن مشاهدة الحلقة 143 عبر القنوات التالية: