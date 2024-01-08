“أروع الاغاني” تردد قناة طيور الجنة 2024 جميع ترددات القناة على النايل سات بجودة عالية

تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد يمكنك استقباله الآن على القمر الصناعي نايل سات، حيث تعتبر قناة طيور الجنة من أبرز القنوات التي تميزت بتقديمها محتوى مميز لأطفال، ليس هذا فحسب بل قدمت القناة مجموعة متميزة من الأغاني التي أصبح الكثير من الأطفال يرددها كل يوم.

تردد قناة طيور الجنة 2024

تردد قناة طيور الجنة 2024 أعلنت عنه القناة مؤخرًا عبر المواقع الرسمية التابعة لها، وذلك حتى يستطيع كل الآباء من تحميل القناة وجعل أطفالهم يستمتعون بكل ما تقدمه القناة من برامج وأغاني، وهذه التردد متمثلة على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: Hd.

تردد آخر لقناة طيور الجنة 2024

تسعى القناة دائمًا في عرض الصورة للمشاهد بأعلى جودة ممكنة ، وذلك حتى يستمتع المشاهد بكل برامجها ، لذلك أعلنت القناة أيضًا على أتاحتها تردد آخر على القمر الصناعي نايل سات كما موضح في التسلسل الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: Hd.

تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي

تقوم القناة بتقديم المحتوى الذي يكون مناسب لقيم مجتمعنا العربي، علاوة على ذلك فإن القناة تقوم بتقديم محتواها بالمجانٍ ودون دفع أي رسوم اشتراك، لذا يمكنك تحميل تردد قناة طيور الجنة 2024 من خلال ضبط التردد كما يلي: