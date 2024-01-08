عاجل.. التربية العراقية تُعلن تقديم موعد امتحانات نصف السنة الدراسية 2024

أعلنت وزارة التربية العراقية، في بيان لها اليوم الإثنين، عن تقديم موعد امتحانات نصف السنة الدراسية وذلك للصفوف الإبدائية الثلاثة الأولى للعام الجاري 2024، على أن يُراعي بأن التقديم جاء لكثرة أعداد الطلاب والطالبات بالمدارس الابتدائية، مما قررت الوزارة تقديم الموعد ليوافق مع الامتحانات الشفوية المنعقدة للعام الحالي 2024، مما يُسهل على جميع الطلبة على مستوى المحافظات في إجراء هذه الإختبارات المنعقدة.

موعد امتحانات نصف السنة في العراق 2024

وأكدت وزارة التربية في العراق، أن يوم 17 من شهر كانون الأول 2023، ستكون الإمتحانات الخاصة بالمراحل الإبتدائية التي توافق يوم الخميس 25 من شهر كانون الثاني 2024، على أن تنتهي الإمتحانات يوم الأربعاء الموافق 31 كانون الثاني 2024، إضافة إلى أن يوم السبت الذي يكون أيام الإمتحانات سيكون من ضمنها، حتى أن الدراسة الثانوية تبدأ إمتحاناتها يوم الأحد الموافق 21 من شهر يناير 2024، وستنتهي الامتحانات يوم 31 يناير 2024، كما أن السبت كذلك سيكون من ضمن أيام الامتحانات.

الإجازة الربيعية في العراق

وأوضحت وزارة التربية العراقية، أن العطلة الربيعية، تبدأ بعد انتهاء الامتحانات الخاصة بنصف السنة وهو الموافق الخميس 1 فبراير 2024، وتستمر لمدة أسبوعين، على أن يتم استئناف الدوام الدراسي يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، وتبدأ بعدها الامتحانات الخاصة بالمؤجلين في الأسبوع الثاني مع بداية الدوام الرسمي، على أن تستمر لمدة أسبوع كامل.