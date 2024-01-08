كشوفات الاسماء موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق مظلتي pdf عموم المحافظات

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لن يتبقى للإعلان عنهم إلا أيام قليلة، وصرحت الوزارة أن حصر الأسماء لن يتبقى عليه سواء أيام قليلة، والآن بالفعل يتم إعداد قائمة بكل الأسماء في كل محافظات الجمهورية لكي يتم نشرها رسميا عبر منصة مظلتي.

موقع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تقوم بالاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بأعلى دقة، لذا قد يتأخر صرف الدعم، ولكن في النهائي يصل الدعم إلى الأسر الأشد احتياجًا، حيث يتم تنزيل كشوفات بأسماء المستحقين على موقعها الرسمي كما يلي:

زيارة موقع منصة مظلتي .

اختيار الوجبة الاخيرة.

النقر على أيقونة أسماء المستفيدين شهر يناير.

انقر على أيقونة “المحافظة” مع اختيار محافظتك.

إدراج الاسم ورقم الهوية الوطنية.

اضغط على أيقونة”الاستعلام”.

وفي النهاية قم بتحميل قائمة بأسماء المستفيدين من الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حددت بشكل واضح أمام الجميع الشروط التي ينبغي أن تتوفر في كل فرد يرغب في أن يكون اسمه من اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وهذه الشروط قامت بنشرها عبر مواقعها، حيث جاءت كالتالي: