الحقي اشتري بدل ما تندمي | سعر البصل اليوم 9- يناير 2024 في سوق العبور للتجار والمستهلك| شوفي بقا بكام كيلو البصل!!

تعد أسعار البصل من المعلومات التي يهتم بها الكثيرون في مصر، وخاصة وأن البصل من الخضروات التي لاغني عنها في كل بيت مصري، ونظراً لحدوث ارتفاع غير مسبوق في سعر البصل بمصر، كثرت التساؤلات بشكل يومي عن بكم البصل اليوم، ولمعرفة أسعار الخضروات اليوم يلجأ العديد إلى سوق العبور فهو بمثابة البوصلة الأساسية لتحديد أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم سعر البصل اليوم في سوق العبور وفي الأسواق المصرية، وخاصة مع اقتراب حصد المحصول الجديد والذي من المتوقع أن يسهم بشكل فعال في انخفاض سعر البصل.

أسعار الخضروات في سوق العبور

تُعَد سوق العبور مرجعًا للكثير من المصريين عند البحث عن أسعار البصل والخضروات، حيث يقومون بالاستعلام عن ذلك عبر محركات البحث العالمية بشكل يومي، وعلى الرغم من استقرار بعض أسعار الخضروات في السوق، إلا أن أسعار البطاطس والثوم والبصل قد ارتفعت قليلاً.

سعر البصل اليوم في سوق العبور

تشهد سوق العبور في مصر إقبالًا كبيرًا من المواطنين في جميع محافظات البلاد، حيث يتطلع الكثيرون إلى معرفة سعر البصل في هذه الأيام.

تراوحت أسعار البصل بين 10 إلى 23 جنيهًا في سوق الجملة بانخفاض جنيه واحد، بينما سجل متوسط سعر البصل في بعض أسواق القاهرة 27.12 جنيهًا للكيلو.

وبالرغم من استقرار أسعار البصل في سوق العبور للجملة اليوم، إلا أنه ارتفعت أسعار البطاطس والثوم والبصل في بعض الأسواق التجزئة.

انخفاض سعر البصل قريباً

تواجه مصر حالياً مشكلة ارتفاع أسعار البصل، مما يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، ومع ذلك، هناك أخبار جيدة على الطريق، حيث يشير البيانات الفعلية إلى أن سعر البصل سينخفض قريباً.

وفقًا لما أعلن من قبل نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أنه من المتوقع أن يتم تدريجياً خفض سعر البصل خلال الفترة المقبلة، بمعدل يجعله في متناول الجميع، وذلك بسبب قرب توافر محصول جديد من البصل في الأسواق، مع قدوم الموسم الأكبر للبصل في عدة مناطق بمصر.

ومن الجدير بالذكر أن هذا المحصول المحلي لا يتم تصديره، مما يعزز توافره في السوق الداخلية وبالتالي يساعد في خفض الأسعار، بالتالي، هذه البيانات الفعلية تشير إلى أنه في غضون وقت قريب، يمكن أن يستمتع المواطنون بأسعار البصل المعقولة والمناسبة.