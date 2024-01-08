“باقي ايام معدودة”.. جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول في جميع المحافظات بعد اعتماده من الوزارة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024، تم الكشف عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الاول في عدد من محافظات الجمهورية بعدما قامت وزارة التربية والتعليم باعتماده، لتعلن بذلك أنه لم يعد يتبقى على انطلاق ماراثوم امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2024 سوى أيام قليلة جدا، ولذا نجد طلاب الشهادة الاعدادية يكثفون من ساعات الاستذكار ليحصلوا على درجات عالية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024

ووفقا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 نصف العام، فأن أغلب المحافظات ستبدأ امتحانات الاعدادية من منتصف الشهر الجاري، وجاء جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024 كما يلي:

الأربعاء 17 يناير.. اللغة العربية لمدة ساعتين، على أن يخصص 20 دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

الخميس 18 يناير.. العلوم لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

الأحد 21 يناير.. اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، والتربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية.

الاثنين 22 يناير.. الهندسة لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

الثلاثاء 23 يناير.. الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة.

الأربعاء 24 يناير.. الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

وتمتد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في القاهرة خلال الفترة من 17 يناير حتى يوم 24 من الشهر ذاته أيضا، وقد جاء الجدول كما يلي:

مواد اللغة العربية والخط والإملاء- التربية الدينية يوم الأربعاء 17/1/2024 مواد الدراسات الإجتماعية- الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الخميس 18/1/2024 مواد الجبر والإحصاء- التربية الفنية يوم الأحد 21/1/2024 امتحان العلوم يوم الاثنين 22/1/2024 مادة الهندسة يوم الثلاثاء 23/1/2024 امتحان اللغة الأجنبية الأربعاء 24/1/2024

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

يوم الأربعاء 17 يناير 2024 مادة اللغة العربية.

– يوم الخميس الموافق 18 يناير 2024 مادة الجبر والإحصاء، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

-يوم الأحد 21 يناير 2024 امتحان مادة الهندسة.

– يوم الاثنين 22 يناير 2024 مادة اللغة الأجنبية، ومادة التربية الدينية.

– يوم الثلاثاء 23 يناير2024 امتحان مادة العلوم، ومادة التربية الفنية.

– يوم الأربعاء 24 يناير مادة الدراسات الاجتماعية، ومادة التربية الرياضية خاص بالسعيدية.