spa.gov.iq.. الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة يناير+ المبلغ الشهري للرعاية الاجتماعية في العراق

الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة يناير كما تم الإعلان عن أسماء الأشخاص المستفيدين من الدعم المتعلق بالوجبة الأخيرة في عام 2024 وتعمل الحكومة العراقية على توفير العديد من سبل الدعم للمواطنين ويمكن التقديم على أي دعم عبر منصة مظلتي أو عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية كما سهلت الوزارة شروط التقديم على برامج الدعم من أجل توفير فرصة الدعم للعديد من المواطنين.

الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة يناير

الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة يناير، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية، وهذه الفئات تكون كالتالي:

أن يكون العمر من 15 عامًا إلى 55 عامًا للسيدات.

عمر الرجال يكون ما بين 18 عامًا إلى 60 عامًا.

عدد أفراد الأسرة 4 وأكثر.

البرنامج للعراقيين.

البقاء في العراق أثناء فترة الحصول على البرنامج.

يلزم ألا يكون المواطن مقيد بأحد برامج الدعم الأخرى المقدمة من الدولة.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

حددت الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة يناير 2024 ، كما وفرت الرعاية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن أسماء الأشخاص المستحقين لدعم الرعاية وتكون طريقة الاستعلام كما يلي:

زيارة بوابة مظلتي.

ابحث عن الاستعلام عن أسماء المستفيدين.

أبدأ في تسجيل البيانات وهي الاسم وأيضًا رقم الهوية.

انقر تأكيد أو بحث.

سوف تظهر قائمة الأسماء التابعة الوجبة الجديدة.

المبلغ الشهري للرعاية الاجتماعية في العراق

عملت وزارة الشؤون الاجتماعية على تصنيف الفئات المستفيدة من دعم الرعاية، وكل فئة لها مبلغ مستحق ويكون كما يلي: