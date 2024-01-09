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بأعلى جودة “تردد قناة الفجر الجزائرية لمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان” 2024
تردد قناة الفجر الجزائرية من المؤكد أن عشاق المسلسلات التركية يبحثون بفارغ الصبر عن تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد لعام 2024 على النايل سات، يعتبر العديد من الأشخاص هذه القناة من بين أفضل القنوات التي تقوم ببث المسلسلات والبرامج التركية المدبلجة للعربية.
تردد قناة الفجر الجزائرية
بتقديمها لعشاق الدراما التركية مجموعة من المسلسلات ذات جودة عالية وبدون انقطاعات إعلانية، تقدم القناة باستمرار أبرز وأشهر المسلسلات التاريخية، ومنها المسلسل التاريخي صلاح الدين الأيوبي الذي يروي قصة تحرير القدس، وكذلك مسلسل قيامة عثمان.
تردد قناة الفجر الجزائرية 2024
- التردد: 12034.
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل الاستقطاب: أفقي.
مميزات قناة الفجر الجزائرية
- الجودة العالية.
- الإشارة القوية.
- المحتوى المجاني.
- بث المحتوى بغير تقطيع.
- عرض المحتوى بدون تشفير.
- تبث المحتوى طوال اليوم.
- كما أن لها قاعدة جماهيرية ضخمة.
تردد قناة الفجر الجزائرية على العرب سات
- القمر الصناعي: العرب سات.
- تردد القناة: 11034.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية
- قم بالضغط على زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد (الريموت).
- انقر علي قائمة التركيب اليدوي.
- حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبطه، سواء كان النايل سات أو العرب سات.
- أدخل بيانات القناة بالتفصيل كما ذكرناها في الفقرات السابقة، وهي تشمل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز وأي معلومات أخرى ذكرناها لتحديث تردد القناة.
- ثم قوم النقر على زر البحث.
- انتظر دقائق حتى يتم البحث عن تردد القناة وتثبيته في قائمة القنوات.
- بعد الانتهاء، انقر على زر الحفظ لتأكيد ضبط التردد بنجاح.