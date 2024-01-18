“لولو صارت شرطية” تردد وناسة الجديد 2024+ كيفية ضبطه لمشاهدة اجمل أغاني الأطفال

تردد وناسة الجديد 2024 التي تعتبر أحد أشهر قنوات الأطفال عربيًا، حيث أن يتابعها عدد كبير من الأطفال في الوطن العربي وتمتاز القناة بوجود العديد من البرامج المختلفة والجديدة التي تجذب الأطفال، ولذلك تعمل القناة على تغير التردد كل فترة حتى يكون البث قوي ويحصل المشاهد على بث دون انقطاع أو صورة باهتة.

تردد وناسة الجديد 2024

تردد وناسة الجديد 2024، أعلنت قناة وناسة عن التردد الجديد الذي يساعد في الحصول على قناة بجودة عالية، ويكون التردد الجديد كما يلي:

يكون القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة: 11559.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

يختلف تردد قمر العرب سات فيكون:

11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2024

هناك مجموعة من الخطوات يتم اتباعها عند إضافة تردد وناسة الجديد 2024 إلى الريسيفر، وتكون خطوات البحث عن القناة كما يلي:

انقر قائمة في جهاز التحكم.

اختر البحث عن تردد.

اختر إضافة التردد أو يمكنك اختيار بحث يدوي.

قم بإدخال بيانات التردد.

انقر بحث.

عند انتهاء البحث ستظهر القنوات التي على نفس التردد ومنها وناسة.

اضغط حفظ حتى تضاف القناة إلى قائمة القنوات.

قناة وناسة للأطفال 2024

عملت قناة وناسة على تقديم محتويات مختلفة من البرامج والأغاني والتي تكون كما يلي: