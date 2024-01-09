استقبلها الآن بأعلى جودة “تردد قناة كراميش 2024” متاحة على جميع الأقمار الصناعية

تردد قناة كراميش تعد قناة كراميش الفضائية واحدة من القنوات الفضائية المحبوبة لدى الأطفال، حيث تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني والأناشيد الممتعة، تلك القناة حققت شعبية كبيرة بين الصغار، الذين يبحثون بشغف عن تردد قناة كراميش الفضائية للتمتع بمحتواها المميز.

تردد قناة كراميش

حيث تجمع بين التسلية والتعلم، يظهر البحث عن تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية رغبة الأهل والمربين في توفير محتوى تربوي ممتع وآمن للأطفال، مما يسهم في تطويرهم ونموهم السليم.

تردد قناة كراميش الجديد 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11315 أو التردد 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة كراميش على القمر عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11390.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

أغاني قناة كراميش

أغنية سوسو أم المشاكل.

أغنية تش تش وقت الدوش.

أغنية سوسو زعلانه.

أغنية الألوان.

أيضاً أغنية أيدي واوا.

أغنية آو آو الإبرة.

أغنية سوسو غلطت يا حرام.

أغنية قراصنة خطفوا سوسو.

كما يتم تقديم أغنية حبيبي بيبي .

أغنية طلع الزين.

أيضاً أغنية ماما زعلت من سوسو.

أغنية يا شرطي.

تحميل ترددات قناة كراميش