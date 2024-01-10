جاهزين ولا لسه؟!! بداية امتحانات الصفوف الثانوية 2024 الترم الاول وموعد ظهور النتائج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بداية امتحانات الصفوف الثانوية في جميع المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي امتحانات التربية الدينية والتربية الوطنية والحاسب الآلي وبدأت امتحانات المرحلة الثانوية يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 ، ويجتهد جميع الطلاب في المرحلة الثانوية لامتحانات الفصل الدراسي الاول بكل طاقتهم للنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

بداية امتحانات الصفوف الثانوية

نكشف اليوم عن بداية امتحانات الصفوف الثانوية حيث تسير جميع امتحانات المرحلة الثانوية حتى الآن بكل سهولة ويسر على جميع الطلاب في الصف الأول والصف الثاني الثانوي ، وتتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات المرحلة الثانوية بشكل مكثف ولم توجد أي شكاوى قدمها الطلاب في المواد الدراسية التي انتهت امتحاناتهم خلال الأيام الماضية، ومن الجدير بالذكر أن العام الدراسي الحالي قد بدأ في 30 سبتمبر الماضي ، وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخطة الزمنية للفصل الدراسي الأول والذي ينتهي يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يناير 2024.

موعد نهاية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024

بعد معرفة بداية امتحانات الصفوف الثانوية يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور في الأيام القليلة الماضية عن موعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 في جميع المدارس الحكومية والخاصة وتظهر نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال أيام بعد نهاية الامتحانات ، وتبدأ اجازة نصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة اسبوعين كاملين وتنتهي يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 .