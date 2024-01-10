موعد بداية إجازة الترم الاول 2024 لجميع الصفوف الدراسية “هنـــا” + الجدول النهائي للامتحانات

موعد بداية إجازة الترم الاول 2024 امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024 تثير اهتمام الطلاب وأولياء الأمور حيث يستعدون لمواجهة هذا التحدي التعليمي أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024 والتي تتضمن مواعيد الامتحانات النصفية.

موعد بداية إجازة الترم الاول 2024

هذه الفترة تعد فترة حاسمة لتقييم فهم الطلاب للمنهج ومدى استيعابهم للمعلومات يعكس الاستعداد الجاد والتحضير الجيد تفاني الطلاب في تحقيق النجاح الأكاديمي يتوقع من الطلاب أن ينظروا إلى هذه الامتحانات كفرصة لتحسين أدائهم وتعزيز مهاراتهم التعليمية.

تاريخ بداية إجازة الترم الاول 2024

تعلن وزارة التربية والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الترم الأول للعام الحالي وفقا للخريطة الزمنية المحددة انطلق التيرم الأول في 30 سبتمبر 2023 ومن المقرر أن يستمر حتى 25 يناير 2024.

تاريخ انطلاق امتحانات الترم الأول هو الأحد 14 يناير 2024، وتشمل هذه الامتحانات جميع المواد المدرسية بالإضافة إلى ذلك ستبدأ امتحانات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية في الثلاثاء 9 يناير 2024 يعكس هذا الترتيب التنظيمي التفرغ لضمان تسهيل إجراء الامتحانات بكفاءة ودقة.

بناء على الإعلان الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم والذي نشر في بداية العام عبر صفحتها على منصة التواصل “فيسبوك” يتم الإعلان عن بداية إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من يوم 27 يناير 2024 تمتد فترة الإجازة لمدة أسبوعين بدءا من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس 8 فبراير 2024.