حقيقة تأجيل امتحانات الصفوف الابتدائية!! أوعى تودي أبنك المدرسة قبل ما تعرفي القرار الجديد

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الاخبار حول حقيقة تأجيل امتحانات الصفوف الابتدائية وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدم تأجيل امتحانات الصفوف الابتدائية وقد بدأ الصف الرابع الابتدائي امتحانات الترم الاول يوم الاربعاء الموافق 3 يناير 2024 في جميع المدارس على مستوى الجمهورية ، وأكدت جميع مديريات التربية والتعليم أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي تقيس ما درسه الطلاب في منهج الفصل الدراسي الأول وتقيس مدى استيعاب الطالب للمعلومات وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول حقيقة تأجيل امتحانات الصفوف الابتدائية.

حقيقة تأجيل امتحانات الصفوف الابتدائية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار حول حقيقة تأجيل امتحانات الصفوف الابتدائية وان امتحانات الصفوف الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي في موعدها بدون أي تغيير كما هو المعلن في جدول الامتحانات من خلال مديريات وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات المصرية.

موعد اجازة نصف العام 2024

بعد التعرف على حقيقة تأجيل امتحانات الصفوف الابتدائية يبحث الكثير من الطلاب و أولياء الأمور عن موعد إجازة نصف العام الدراسي والتي تبدأ مباشرة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية المختلفة وذلك يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 وتبدأ اجازة نصف العام رسميًا حسب الخطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في بداية العام الدراسي الحالي يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 وتبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.