خبر في الجون!! حقيقة إضافة ٥٠٠ جنيه على معاش تكافل وكرامة شهر يناير 2024

يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن تلك الحقيقة التي تتعلق بإضافة حوالي 500 جنيه مصري بمعاشات الخاصة تكافل وكرامة للشهر الجاري من يناير 2024، فمن الجدير بالذكر أن هذا الخبر صار من ضمن محركات البحث الشائعة والمعروفة التي يزداد عليها البحث كثيرا من جانب الأشخاص، وفيما يلي سوف نرفق لكم تفاصيل تلك الحقيقة.

حقيقة إضافة ٥٠٠ جنيه على معاش تكافل وكرامة

بين مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة لم تقم بالكشف عن اضافة 500 جنيه على تلك المعاشات الخاصة تكافل وكرامة في الشهر الجاري من يناير، كما أنه بين أن تلك الأخبار من الشائعات، هذا بجانب أن الدكتورة نيفين القباج بينت أن الوزارة صرفت الزيادة الاستثنائية المعلن عنها من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجدر الإشارة أنه ليس هناك صحة للأخبار المنتشرة فيما يخص صرف تلك الزيادة الأخرى على معاش تكافل وكرامة بين في آخر اللقاء أنها تقوم باستقبال تلك الطلبات الخاصة بالمواطنين الذين يريدون أن يحصلوا على المعاش الخاصة تكافل وكرامة، ولن تقبل الطلبات غير المتوفر بها الشروط.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

هناك شروط عديدة لازمة للتقديم، منها: