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مش هتقدر تغمض عينيك ولا صبح ولا ليل “تردد قناة روتانا سينما” متاحة على جميع الأقمار الصناعية 2024
تردد قناة روتانا سينما في عام 2024 تم تحديث تردد قناة روتانا سينما لتحسين جودة الصوت والصورة، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة ومتواصلة للمشاهدين، تعد قناة روتانا سينما واحدة من القنوات الرائدة على الأقمار الصناعية العربية الاستمتاع بمحتوى متنوع وجذاب دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراك.
تردد قناة روتانا سينما
حيث تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات الكوميدية، وأيضا قناة روتانا سينما كلاسيك تعتبر هذه القناة متخصصة في عرض الأفلام القديمة بتقنية الأبيض والأسود، مثل أعمال إسماعيل يس وأفلام شادية، يتم بث الأفلام القديمة طوال اليوم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لتلبية أذواق الجميع.
تردد قناة روتانا سينما 2024
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12226.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 5/6.
- الاستقطاب: أفقي.
- التشفير: مجانية ومفتوحة.
- الجودة: HD.
تردد قناة روتانا سينما علي عرب سات
- الاستقطاب: أفقي.
- التردد: 11843.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الجودة: HD.
خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما 2024
- أولا، قم بالتنقل إلى قائمة القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بك.
- ثم اختر القمر الصناعي الذي يبث قناة روتانا وهو نايل سات.
- انتقل إلى خيار بحث يدوي في القائمة.
- قم بإدخال التردد الجديد لقناة روتانا.
- حدد معامل الاستقطاب بالإضافة إلى معامل تصويب الأخطاء.
- حدد معدل الترميز ثم انقر على زر البحث.
- ترقب لبضع دقائق حتى يتم الانتهاء من عملية التحميل.
- بعد ذلك، اضغط على زر الموافقة لحفظ الإعدادات.