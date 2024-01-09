مش هتقدر تغمض عينيك ولا صبح ولا ليل “تردد قناة روتانا سينما” متاحة على جميع الأقمار الصناعية 2024

تردد قناة روتانا سينما في عام 2024 تم تحديث تردد قناة روتانا سينما لتحسين جودة الصوت والصورة، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة ومتواصلة للمشاهدين، تعد قناة روتانا سينما واحدة من القنوات الرائدة على الأقمار الصناعية العربية الاستمتاع بمحتوى متنوع وجذاب دون الحاجة إلى دفع أي رسوم اشتراك.

تردد قناة روتانا سينما

حيث تقدم مجموعة واسعة من الأفلام والمسلسلات الكوميدية، وأيضا قناة روتانا سينما كلاسيك تعتبر هذه القناة متخصصة في عرض الأفلام القديمة بتقنية الأبيض والأسود، مثل أعمال إسماعيل يس وأفلام شادية، يتم بث الأفلام القديمة طوال اليوم من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، لتلبية أذواق الجميع.

تردد قناة روتانا سينما 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

التشفير: مجانية ومفتوحة.

الجودة: HD.

تردد قناة روتانا سينما علي عرب سات

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11843.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة روتانا سينما 2024