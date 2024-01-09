نزلها الىن وفرح أطفالك بأحلى الأغاني “تردد قناة طيور بيبي 2024” خطوات التنزيل بكل سهولة

تردد قناة طيور بيبي تتمتع قناة طيور الجنة بيبي بشعبية كبيرة بين محبيها ومتابعيها في الوطن العربي يتفاعل الكثيرون مع محتواها المميز الذي يشمل العديد من الأغاني والأناشيد المفيدة للأطفال، يقوم الأهل بالبحث عن تردد قناة طيور الجنة بيبي لضمان متابعة البرامج التي تقدمها.

تردد قناة طيور بيبي

التي تقدم بشكل مميز من خلال شخصيات محبوبة مثل سند مقداد وجني مقداد، وغيرها من الشخصيات الرائعة، تعتبر هذه القناة مصدرا ممتعا وترفيهيا للصغار، حيث يستمتعون بمشاهدة النشاطات التربوية التي تقدم بعناية خاصة لتلبية احتياجات واهتمامات الأطفال.

ترددات قناة طيور بيبي الجديد 2024 على النايل سات

يمكنك متابعة قناة طيور بيبي الجديدة على القمر الصناعي النايل سات عبر إضافة الترددات التالية إلى جهاز الاستقبال الخاص بك.

التردد: 11274.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور بيبي الجديد من جلال عرب سات

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 3/2.

أغاني قناة طيور الجنة بيبي

أغاني البييي مع الحيوانات.

أغنية البندورة الحمرا.

أغنية سبع أولاد.

أغنية ألوان.

أغنية ماما جابت بيبي.

أغنية بنوتة.

مميزات قناة طيور بيبي