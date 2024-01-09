مدتها 90 يوم!! “جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024” .. مدفوعة الأجر للقطاع الحكومي فقط

جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024 يسرنا أن نعلن لكم اليوم عن الجدول المتوقع للإجازات الرسمية في عام 2024، والذي يهدف إلى تمكين الجميع من التخطيط المسبق للاستفادة القصوى من أوقات الراحة والاستمتاع بالعطلات المحلية، يشهد بداية العام الجديد وجود العديد من الفرص للاستراحة والتمتع بأوقات الفراغ.

جدول اجازات الموظفين بالعام الجديد 2024

تبدأ الإجازات الرسمية في يناير، ورغم أن هناك خمسة أشهر في العام لا تتضمن إجازات رسمية، إلا أنه يمكن للأفراد الاستمتاع بالإجازات الأسبوعية في شهور فبراير، مارس، أغسطس، نوفمبر، وديسمبر، يتيح ذلك للجميع فرصة التخطيط لفترات الاستراحة.

الإجازات الرسمية بمصر 2024

إجازة عيد الميلاد المجيد تحل يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، حيث يتاح للجميع الاحتفال بهذه المناسبة الروحانية والاستمتاع بأوقات الفرح والتلاقي.

تليها إجازة ثورة 25 يناير، التي تتزامن مع يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، حيث يمكن للمجتمع الاحتفال بذكرى هذا الحدث التاريخي وتذكيره بأهمية التغيير والتطور.

الإجازات الرسمية في الربع الثاني من سنة 2024