رسميًا “موعد بداية شهر رمضان 2024” + إمساكيه رمضان في الوطن العربي

موعد بداية شهر رمضان 2024من المتوقع أن يكون يوم 29 شعبان 1445 هـ هو يوم رؤية هلال شهر رمضان المبارك، حيث يتوقع أن تعلن دار الإفتاء المصرية موعد بداية شهر رمضان 2024، وفقا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في 11 مارس 2024، ولكن التأكيد الرسمي لبداية الشهر سيتم بعد استطلاع الهلال.

موعد بداية شهر رمضان 2024

شهر رمضان هو التاسع في التقويم الهجري، يلي شهر شعبان ويسبق شهر شوال، ويحتل شهر رمضان مكانة خاصة في الإسلام، حيث يعتبر صومه من الأركان الخمسة للإسلام، وقد فرض على كل مسلم بالغ عاقل، يذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال “بنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامة الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ”

العطلات الرسمية في شهر رمضان

شهر رمضان هذا العام سيشهد وجود 8 أيام عطلات وإجازات رسمية

الجمعة 15 مارس 2024.

السبت 16 مارس 2024.

الجمعة 22 مارس 2024.

السبت 23 مارس 2024.

الجمعة 29 مارس 2024.

السبت 30 مارس 2024.

الجمعة 5 إبريل 2024.

السبت 6 إبريل 2024.

تشير الدراسات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يتم إعلان أذان صلاة الفجر في أول أيام شهر رمضان 2024 عند الساعة 4:46 صباحا، فيما يخص أذان المغرب، من المتوقع أن يكون عند الساعة 5:59 مساء، هذه المعلومات تساعد الأفراد في تحديد أوقات الصلاة خلال شهر رمضان، مما يسهم في تنظيم فترات الصيام والإفطار.