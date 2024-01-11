تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالوجبة الأخيرة في العراق 2024
ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من المواطنين في العراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث اعلنت وزارة العمل العراقية عن ظهور جميع أسماء المقبولين للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية ، ويعتمد الغالبية العظمى من المواطنين في العراق على راتب الرعاية الاجتماعية في الايام الاخيرة الماضية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية
نكشف اليوم عن خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وذلك عبر منصة مظلتي الاجتماعية والتي أطلقتها وزارة العمل العراقية لتفيد المواطنين في الاستعلام عن خدمات الرعاية الاجتماعية وتساهم في الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها لأكثر من ربع مليون مواطن عراقي خلال سنة 2023 الماضية وإليكم خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024.
- أولًا يجب الدخول عبر منصة مظلتي الاجتماعية من هنا.
- ثم قم بالدخول عبر “الخدمات الإلكترونية”.
- ثم اضغط على “سماء الرعاية الاجتماعية 2024”.
- ثم قم بتسجيل رقم الهوية الشخصية و كود التحقق.
- ثم اضغط على “استعلام”.
- تظهر جميع كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
ما هي شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2024؟
بعد معرفة خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية يبحث الكثير من المواطنين عن شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية وهي كالتالي :
- أولًا يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بدولة العراق.
- يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل.
- يجب أن لايقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام.