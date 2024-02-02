العيد فرحة وأجمل فرحة “موعد عيد الفطر المبارك 2024” عبارات تهنئة للمسلمين

موعد عيد الفطر المبارك 2024 كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد عيد الفطر 2024 في مصر بطابع فلكي دقيق يتوقع أن تكون أول أيام عيد الفطر المبارك في 10 أبريل المقبل وفقا للحسابات الفلكية المجهزة بعناية في المعهد تلك التفاصيل تأتي لتقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول تحديد موعد هذا الحدث الديني المهم في مصر.

موعد عيد الفطر المبارك 2024

من المتوقع أن تحل غرة شهر رمضان الكريم في الـ 11 من مارس المقبل ممتدًا على مدى 30 يوما كاملة يتنبأ رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي بذلك بناء على حسابات فلكية دقيقة يشير إلى أن الرأي النهائي بشأن غرة شهر رمضان لعام 2024 سيعود لدار الإفتاء المصرية حيث سيتم استطلاع هلاله بالتنسيق مع اللجان العلمية في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجهات ذات الصلة يؤكد الدكتور القاضي أن المواعيد الحالية المعلنة تعتمد على الحسابات الفلكية وتظل رهنا بتأكيد دار الإفتاء.

انه تمت محاكاة موعد عيد الفطر لعام 2024 بدقة وفقا للحسابات الفلكية المتقنة حيث من المتوقع أن تكون صلاة العيد في الساعة 5:59 صباحا وذلك وفقا للتوقيت المحلي لمحافظة القاهرة يأتي هذا التحديد الزمني بدقة من خلال تنسيق اللجان العلمية في المعهد القومي للبحوث الفلكية مع الإشارة إلى أن هذه المعلومات تعتمد على البيانات الفلكية المحسوبة بعناية.