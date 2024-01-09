“استقبل الآن” تردد قناة بين سبورت الجديد 2024 على النايل سات

تعتبر قناة بين سبورت من القنوات الشهيرة المتخصصة في عرض مباريات كرة القدم، والتي لها جمهور كبير من المتابعين، كما يفضل الكثير من الأشخاص متابعة المباريات الحصرية والعالمية من خلال هذه القناة لحرصها على توفير كافة المباريات والبرامج بجودة عالية، والجدير بالذكر أنه يمكنكم متابعة الدوريات المختلفة مثل الدوري الانجليزي والدوري الإيطالي والأمريكي، ولمعرفة تردد وطريقة تنزيل هذه القناة تابعوا معنا السطور التالية.

تردد قناة بين سبورت الجديد 2024 على النايل سات

يمكنكم بكل سهولة إيجاد تردد هذه القناة للكثير من الأقمار الصناعية، وإليكم أبرزها في النقاط التالية:

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد هو 11013.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

التردد هو 12379.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 5/6.

الاستقطاب هو أفقي.

تردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات

التردد هو 11547.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ⅔

خطوات تنزيل قناة بين سبورت الرياضية 2024

في عام 2003 تم إنشاء قناة بين سبورت لعرض أنواع الألعاب الرياضية المختلفة والتي من بينها كرة القدم والسلة وغيرهم الكثير، ولتنزيل هذه القناة ما عليكم إلا إتباع الخطوات الآتية: