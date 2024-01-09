سۜجڸ اﻵن مسابقة ال 50 ألف معلم في العراق 2024| استمارة طلب تعيين في وزارة التربية العراقية والأوراق المطلوبة وخطوات التسجيل

بعد الإعلان عن افتتاح استمارة طلب التعيين في وزارة التربية العراقية لعام 2024، أصبحت هذه الاستمارة محط أنظار العديد من المعلمين والمعلمات العراقيات الطامحين للعمل في التربية والتعليم. وتأتي هذه الاستمارة ضمن مسابقة الخمسين ألف معلم الجديدة، التي تهدف وزارة التربية إلى توظيف الكوادر التعليمية الأكثر كفاءة ومؤهلة في كافة المحافظات والإدارات التعليمية العراقية.

استمارة طلب التعيين في وزارة التربية العراقية 2024

تم الإعلان عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة في وزارة التربية العراقية 2024، حيث توجد مسابقة لتوظيف حوالي 50 ألف معلم ومعلمة، يمكن لجميع الخريجين التقدم لهذه الوظائف في جميع محافظات العراق.

لتقديم طلب التعيين، يجب ملء استمارة التقديم عبر الإنترنت وتقديم البيانات المطلوبة. يمكنكم الوصول إلى استمارة التقديم عن طريق زيارة موقع وزارة التربية العراقي التقديم.

للحصول على الاستمارة، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية”هنا الرابط الرسمي”

ومن القائمة الأساسية اختيار مسابقة الخمسين ألف معلم.

ومن ثم يتم ملء البيانات المطلوبة في الاستمارة.

تأتي هذه الاستمارة بعد تحديد الظروف والمعايير التي حددتها وزارة التربية العراقية لاختيار المرشحين الأنسب لشغل هذه الوظائف التعليمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم في مسابقة ال 50 ألف معلم في العراق

للتقديم على استمارة طلب التعيين، يجب على المتقدم تقديم بعض الوثائق والمستندات الضرورية، وهي كالتالي: