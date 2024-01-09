“اضحك من قلبك“ تردد قناة روتانا كوميدي الجديد Rotana comedy 2024

تعتبر قناة روتانا كوميدي من أبرز القنوات وأشهرها حتى الآن، والتي تقدم الكثير من الأفلام الكوميدية التي يبحث عنها المشاهدين، كما يرغب بعض الأشخاص الذين يبحثون عن تردد هذه القناة رغبة منهم في الاستمتاع بكل ما تقدمه هذه القناة، ومن خلال مقالنا سوف نوضح لكم تفاصيل هذه القناة من تردد وطريقة تنزيلها، تابعونا.

تعرف علي تردد روتانا كوميدي 2024

تعتبر سلسلة قنوات روتانا من أشهر القنوات والتي لها شعبية كبيرة من المتابعين، كما أن قناة روتانا كوميدي من أفضل القنوات التي تقدم المحتوى الكوميدي والفكاهي، لذلك يكثر البحث عنها وبشدة لما لها من مكانة في قلوب الكثير، ومن أهم مميزات هذه القناة أنه يسهل استقبالها على أجهزة الرسيفر بمختلف الأقمار الصناعية، وإليكم ترددها فيما يلي:

تردد القناة عبر النايل سات

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

معامل الاستقطاب:عمودي.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد الخاص بالقناة: 12340.

تردد القناة عبر العرب سات

التردد الخاص بالقناة:11843.

القمر الصناعي: العرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل تردد قناة روتانا كوميدي

يمكنكم بمنتهى السهولة الحصول على قناة روتانا كوميدي عبر مختلف الأقمار الصناعية، وذلك من خلال تنفيذ الخطوات التالية بشكل صحيح: