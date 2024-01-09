رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الحالية 2024

خدمة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق التي قامت وزارة العمل والشئون العراقية بتوفيرها عبر موقع وزارة العمل، وكذلك عبر منصة مظلتي تسهيلًا على المشمولين بالرعاية الاستعلام على الوجبات الجديدة، ومتابعة قرارات الوزارة أول بأول، وكذلك يتم من خلال هذه المنصات الاطلاع على مبلغ الدعم وموعد الصرف وغير ذلك من الأمور التي توفرها الوزارة عبر هذه المنصات توفيرًا على المستفيدين الوقت والجهد.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

يمكنك لجميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق الاستعلام عن الوجبات الجديدة والاطلاع على قيمة الدعم الخاص بهم وموعد الصرف وغير ذلك من الأمور، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع منصة مظلتي، المخصصة من قبل وزارة العمل خدمة للمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

الضغط على برامج الحماية الاجتماعية.

يمكنك تحديد أي خدمة تريدها من بين الخِدْمَات التي طرحتها الوزارة.

اضغط عل المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

في حالة تم نزول كشوفات الوجبة الحالة، بالضغط عليها يتم تحميل الكشوفات بصيغة pdf، والاطلاع عل ما فيها من بيانات.

موعد صدور نتيجة الوجبة الأخير للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الوجبة الجديدة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن وزارة العمل والشئون الاجتماعية قد أعلنت من بضعة أيام أن الوزارة تستعد عن إعلان وجبة جديدة، وأنها بصدد مراجعة أسماء المستفيدين من الرعاية وتدقيق الملفات لإعلانها عبر موقع وزارة العمل ومنصة مظلتي، ليتمكن بعد ذلك المشمولين من الرعاية الاستعلام عن حالة استحقاقهم، وصرف الدعم الخاص بهم.