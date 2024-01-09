بدء العد التنازلي.. تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الدفعة السابعة 2024 العراق على منصة مظلتي

أكثر من 500 فرد يبحث الآن عن خطوات تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الدفعة السابعة 2024، التي أعلنت عنها وزارة العمل بشكل رسمي أكثر من مرة، ولهذا السبب يترقب المتقدمين اعلان النتائج بفارغ من الصبر، حتى الآن لم يتم صرف أي مساعدة جديدة أو إعانة وهذا يدل على عدم انتهاء حصر الفئات المستحقة، لكن ذكر أحمد خلف السومري أن إجراء الفحص لحصر عدد المستفيدين يستغرق وقت كبير لأن أعداد المتقدمين ترتفع في كل دفعة ولا يمكن قبول أي متقدم إلا بعد الفحص والبحث الاجتماعي لتوصيل المساعدات في المكان المناسب للأسر المتضررة، اليوم خلال الفقرات التالية ننشر لكم الخطوات الكاملة من أجل تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الدفعة السابعة 2024.

تحميل كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية pdf الدفعة السابعة 2024

الاستعلام عن اسماء المشمولين يأتي بشكل إلكتروني حسب توجيهات وزارة العمل مراعاة للمتقدمين من كبار السن والنساء وللإطلاع على النتائج فور صدورها عليكم اتباع ما يلي:

الضغط على هذا الرابط منصة مظلتي. تحريك السهم تجاه الرعاية الأجتماعية الدفعة السابعة. إختيار اسم المحافظة أولاً. إضافة اسم المتقدم. الرقم الوطني. الضغط على تحميل.

موعد اطلاق الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية يناير 2024

حسب التصريحات الأخيرة التي أعلنت عنها هيئة الحماية الاجتماعية برئاسة أحمد خلف السومري أن هناك مساعدات كثيرة من المقرر أن تطلقها وزارة العمل خلال هذه الفترة، حيث حددت الوزارة من قبل الخدمات والمساعدات التي تقدمها للمواطنين في العراق مع حلول 2024، وجاري العمل على إنهاء كافة التجهيزات لإطلاق المساعدات المادية للرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة وإطلاق المساعدات الغذائية والعلاجية للأسر المتضرر من التدهور الاقتصادي وغلاء الأسعار، ومن المؤكد أن يتم صدور جميع كشوفات اسماء المشمولين بالدفعة السابعة الأسبوع المقبل منتصف شهر يناير الجاري 2024 وتتوفر كشوفات خاصة بالرجال والرجال عبر منصة الاستعلام الإلكتروني.