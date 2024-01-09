أسماء الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2024 في الجزائر رجال ونساء

أسماء الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2024، خلال الفترة الماضية قام عدد كبير من الرجال والنساء بالتسجيل في مسابقة الحماية المدنية واستمرت عملية التسجيل لمدة عشرة أيام، وأكدت الحماية المدنية الجزائرية أن أعداد التسجيل في المسابقة هذا العام مرتفعة للغاية، مما كشفت أن هناك فريق مختص يتابع عمليات التسجيل ويقوم بمراجعة طلبات التسجيل بمنتهى الشفافية والدقة.

كما يتم القبول بناءاً على الشروط والضوابط المعلن عنها، جهاز الحماية المدنية يعمل على حماية الوطن والحفاظ على سلامة الوطن واستقراره ويريد الكثير من المواطنين الإلتحاق به لأنه وظائف شرف ووسام لمن يلتحق به، اليوم عبر الفقرات التالية من المقال ننشر لكم خطوات الاستعلام عن أسماء الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2024 تابعوا معنا.

أسماء الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2024

تتزايد عمليات البحث كل لحظة من قبل الرجال والنساء المتقدمين في مسابقة الحماية المدنية الجزائرية، حيث تم الكشف بشكل رسمي خلال الساعات الماضية أن إعلان أسماء الفائزين في المسابقة يتم الإعلان عنها اليوم الموافق 9 من يناير 2024 وبعد انتهاء رفع أسماء الفائزين على الموقع بعد ظهور النتائج مباشرةً يخضع المقبولين إلى التدريبات بالمراكز التابعة بدايةً من يوم الأحد الموافق 28 من يناير الجاري 2024.

شروط القبول في مسابقة الحماية المدنية الجزائرية 2024 اناث وذكور