أسماء الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2024 في الجزائر رجال ونساء
أسماء الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2024، خلال الفترة الماضية قام عدد كبير من الرجال والنساء بالتسجيل في مسابقة الحماية المدنية واستمرت عملية التسجيل لمدة عشرة أيام، وأكدت الحماية المدنية الجزائرية أن أعداد التسجيل في المسابقة هذا العام مرتفعة للغاية، مما كشفت أن هناك فريق مختص يتابع عمليات التسجيل ويقوم بمراجعة طلبات التسجيل بمنتهى الشفافية والدقة.
كما يتم القبول بناءاً على الشروط والضوابط المعلن عنها، جهاز الحماية المدنية يعمل على حماية الوطن والحفاظ على سلامة الوطن واستقراره ويريد الكثير من المواطنين الإلتحاق به لأنه وظائف شرف ووسام لمن يلتحق به، اليوم عبر الفقرات التالية من المقال ننشر لكم خطوات الاستعلام عن أسماء الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2024 تابعوا معنا.
أسماء الناجحين في مسابقة الحماية المدنية 2024
تتزايد عمليات البحث كل لحظة من قبل الرجال والنساء المتقدمين في مسابقة الحماية المدنية الجزائرية، حيث تم الكشف بشكل رسمي خلال الساعات الماضية أن إعلان أسماء الفائزين في المسابقة يتم الإعلان عنها اليوم الموافق 9 من يناير 2024 وبعد انتهاء رفع أسماء الفائزين على الموقع بعد ظهور النتائج مباشرةً يخضع المقبولين إلى التدريبات بالمراكز التابعة بدايةً من يوم الأحد الموافق 28 من يناير الجاري 2024.
شروط القبول في مسابقة الحماية المدنية الجزائرية 2024 اناث وذكور
- أن يكون المتقدمين والمتقدمات من أصل الجنسية الجزائرية و مقيمين بالولايات.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 19 عام.
- وأن لا يزيد عمر المتقدمين عن 25 عام.
- أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك ويكون بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي أمراض.
- أن يكون غير محكوم عليه في أي قضايا جنائية أو قضايا شرف وأمانة.
- يجب أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات وتقديم الفحوصات الطبية التي تثبت أن الحالة جيدة.
- لا يقل الطول عن 170 سم للرجال ولا يقل عن 160 للنساء.
- الطلاب من حاملي شهادة الثانوية العامة وما يعادلها بتقدير عالي لا يقل عن جيد جداً.