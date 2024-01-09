“ضيف أبنك وخد الـ100”.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وموعد التطبيق
كشفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح باب إضافة المواليد على بطاقات التموين، التي من المتوقع أن يتم البدء فيها في شهر يوليو المقبل 2024، وذلك بعد أن يتم إدراج إقرار الميزانية الجديدة للدولة، لكي يحصل عليها جميع المواطنين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على أكثر من 100 سلعة أساسية يتم العمل على توجيهم إلى جميع المعنيين بالقبول في بطاقة التموين.
إضافة المواليد على بطاقات التموين
وأضافت المصادر، أن الموازنة من المتوقع أن تكون في شهر يوليو المقبل 2024، وذلك مع إقرار الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن فرض مجموعة من الضوابط والمعايير الخاصة بإضافة المواليد على بطاقة التموين، والعمل كذلك على أليات جديدة تسمح لأصحاب بطاقات التموين في ضم جميع أبنائهم على البطاقات من أجل زيادة مخصصات الدعم المنوط به وكذلك عمل زيادة حصة السلع والخبز.
حصة دعم التموين للأسرة
وخصصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن السلع التي يتم إتاحتها لجميع المستفيدين من البطاقات التموينية، وفقًا لما يلي:-
- يحصل الفرد المستفاد على 5 أرغفة يوميًا من العيش وذلك بقيمة 5 قروش.
- كما يحصل كل فرد على دعم مالي قدره 50 جنيهًا يتم صرفهم شهريًا.
- على أن يستحق الفرد الخامس وكذلك السادس على نحو 25 جنيهًا فقط من السلع المدعمة.