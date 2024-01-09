تردد قناة الحرامي OSM الجديد 2024 على النايل سات

زادت عمليات البحث بشكل كبير عن تردد قناة الحرامي الجديد، التي أصبحت من أهم القنوات العارضة للعديد من الأفلام العربية المختلفة، إضافة إلى مسلسلات الأبيض والأسود التي يعشقها ملايين المشاهدين والمُتابعين على مستوى العالم، حتى أنها حققت نجاحًا كبيرًا في فترة وجيزة، لينجذب إليها الكثير ويرغبون بمشاهدة المحتوى المقدم بشكل مستمر، حتى أنه في السطور التالية نوضح لكم التردد الجديد للقناة، ليتعرف عليه الجميع.

تردد قناة الحرامي OSM سينما نايل سات

حتى يسهل القيام بإستقبال تردد قناة الحرامي الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للبيانات التي تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 10815.

معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.

بينما معدل ترميز قناة الحرامي يكون 27500.

إضافة إلى أن معامل الإستقطاب فهو أفقي.

خطوات استقبال قناة الحرامي الجديد على الأقمار الصناعية

من السهل إمكانية القيام بإستقبال التردد الجديد لقناة الحرامي سينما على الأقمار الصناعية المختلفة وفقًا لما يلي:-