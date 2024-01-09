راكب الصاروخ ومحدش لاقيه.. سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في مصر في البنوك والسوق السوداء

تعد عملة الريال السعودي من أكثر العملات التي يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في مصر في البنوك والسوق السوداء، سواء كان في محافظات مصر أو من خلال البنوك المصرية، ولذلك سوف نشير إليكم في هذا المقال إلى سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير لعام 2024 في بعض البنوك المصرية، كما سوف نشير إليكم إلى سعر الريال السعودي داخل السوق السوداء المصرية فتابعوا معنا قراءة هذا المقال لكي تتعرفوا على كل هذه التفاصيل.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في مصر في البنوك

سوف نشير إليكم إلى سعر الريال السعودي داخل بعض البنوك المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 9 من شهر يناير لعام 2024 فاليكم هذه الاسعار موضحه في النقاط التالية.

بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم ٨.٢١ جنية مصري، بينما وصل سعره داخل البنك المركزي المصري إلى ٨.٢٢ جنية مصري.

أما عن بنك أبو ظبي مصري الإسلامي، فيبلغ سعر الريال السعودي به إلى ٨.٢٩ عند الشراء، أما في حالة البيع داخل هذا البنك فيصل سعر الريال السعودي إلي ٨.٣٠ ريال سعودي.

بينما بنك مصر يصل سعر الشراء به للريال السعودي إلى ٨.٢٠ جنية مصري، أما عن سعر البيع فيصل قيمته إلى ٨.٢٢ جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في السوق السوداء

نظرا لأنه هناك الكثير من الأشخاص الذين يقومون بشراء الريال السعودي وبيعه داخل الأسواق السوداء، فسوف نشير إليكم إلى سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في الأسواق السوداء كالتالي: