“الوجبة  الأخيرة نزلت” اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق spa.gov.iq منصة مظلتي موقع وزارة العمل

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن نزول أخر وجبة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية في مختلف محافظات العراق، حتى أنها كانت الوجبة السادسة من البرنامج، ليتم البحث بشكل كبير في الفترة الحالية عن أسماء الوجبة السابعة التي زادت عمليات البحث عنها بشكل كبير، خاصة في الفترة الحالي ومن قبل ملايين الأشخاص، بحيث يتمكنوا من الحصول عليها، لأكثر من مليون أسرة عراقية، ومن المتوقع أن يتم العمل على إطلاقها في الأيام القليلة المقبلة، وفي مقال اليوم نوضح لكم طريقة الإستعلام عن الوجبة الأخيرة، وشروط التسجيل في الوجبات الجديدة.

كيفية الإستعلام عن اسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة

هناك بعض الخطوات لكي يتم العمل على إستخراج كشوفات الوجبة الأخيرة في محافظات العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

إدخال بيانات الدخول التسجيل في الخانات الخاصة بذلك.

بعدها يتم التوجه إلى الوجبات التي عليها الدور.

تحديد الوجبة والدفعة.

كتابة بيانات المتقدم في الخانات الخاصة بذلك.

الضغط على زر “استخراج”.

لتتمكن من تنزيل جميع الكشوفات بكل سهولة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية بالعراق

جاءت أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المالي المقدم، وفقًا للأتي:-