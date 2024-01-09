منحة الـ 1000 جنيه بصورة البطاقة.. الحصول على منحة الحكومة لهذه الفئة

أعلنت وزارة العمل، عن إمكانية التقديم في منحة الـ 1000 جنيه المقدمة للعديد من المواطنين من أصحاب العمالة الغير منتظمة، حتى أن هذه المنحة جاءت وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار تخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لجميع المتقدمين، حتى أنه أصحاب من السهل إمكانية التسجيل في هذه المنحة والحصول على الدعم المقدم، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم، لكي يتعرف عليها الجميع.

التسجيل في منحة الـ 1000 جنيه

هناك بعض الخطوات لكي يتم القيام بالتسجيل في منحة الـ 1000 جنيه بصورة البطاقة، كما على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة القوى العاملة.

بعد ذلك يتم اختيار خدمة “العمالة الغير منتظمة”.

وعلى إثرها يتم إدخال جميع البيانات المتعلقة بالشخص المتقدم.

ليتم بعد ذلك إرفاق جميع المستندات التي هي مطلوبة من أجل القبول.

التأكد من جميع البيانات والوثائق التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

أوراق التقديم في منحة الـ 1000 جنيه

حتى تتم عملية إتمام القبول في منحة الـ 1000 جنيه، لابد من إحضار المستندات التي تتمثل في الأتي:-