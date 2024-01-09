وصل كام؟!.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في السوق السوداء

يعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري من أكثر الأشياء التي تشغل بال الكثير من المصريين نظرا لأرتفاع سعر الدولار بشكل يومي بشكل ملحوظ مع بداية العام الجديد 2024 وخاصه سعر الدولار داخل الاسواق السوداء، حيث يعد هناك أسعار مبالغ فيها عن سعر الدولار داخل البنوك المصرية الرسمية، ولذلك سوف نشير إليكم في هذا المقال إلى سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري داخل بعض الاسواق السوداء، في محافظات مصر فتابعوا معنا هذا المقال لتتعرفوا على هذه التفاصيل.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

سوف نشير إليكم إلى أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في مصر، داخل الأسواق السوداء في بعض محافظات مصر، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بسعر الدولار داخل الاسواق السوداء، واليكم هذه التفاصيل في النقاط التالية:

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق السوداء حيث وصل سعر الدولار الواحد الى حوالي 52.5 جنيه مصري.

أما عن سعر حاولي 5 دولارات أمريكي فيصل سعرهم بالجنية المصري إلى حاولي 259 جنيه مصري داخل الأسواق السوداء.

بينما يصل سعر 50 دولار إلى ما يقرب من 2588 جنية مصري، وقد يزيد أيضا عن هذا السعر داخل الأسواق السوداء.

تحذيرات الحكومة المصرية من التعامل مع الأسواق السوداء في شراء وبيع الدولارات

بعيدا عن ارتفاع سعر الدولارات داخل الاسواق السوداء المصرية مقابل الجنيه المصري، فهناك الكثير من الأضرار والمخاطر، عند القيام بشراء أو بيع الدولارات داخل الاسواق السوداء في مصر، ولذلك سوف نشير إليكم إلى كافه التحذيرات التي قد وضحت عنها الحكومة المصرية في النقاط التالية: