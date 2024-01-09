تردد قناة ssc الجديد 2024 على نايل سات وتابع دوري روشن السعودي وكأس السوبر الإسباني

تردد قناة ssc الجديد 2024 التي تعد من القنوات المجانية والمفتوحة على جميع الأقمار الصناعية، حيث تقوم القناة بنقل البث من منطقة الشرق الأوسط، تمتلك القناة أقوى إشارة وأعلى جودة وتعمل بشكل قوي يفوق الوصف، كما أن القناة تتمتع بشهرة وشعبية كبيرة، تم تأسيس قناة ssc الرياضية السعودية منذ ثلاثة سنوات وكانت بداية انطلاق البث التجريبي الأول لها في أبريل لعام 2021.

واستطاعت القناة أن تكون من انجح القنوات الرياضية التي تقدم دوريات وبطولات مختلفة، كما أن القناة تحرص على تقديم محتوى رياضية ذات أهمية وتضم القناة نخبة أشهر الإعلاميين ولديها استديو تحليلي خاص لتقديم البرامج، خلال الفقرات التالية ننشر لكم تردد قناة ssc الجديد 2024.

تردد قناة ssc الجديد 2024

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قائم البطولات الرياضية على قناة ssc

كأس السوبر الإسباني.

الدوري السعودي للمحترفين.

التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس الدوري البرتغالي.

كأس السوبر السعودي.

دوري أبطال آسيا.

كأس الاتحاد الآسيوي.

التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

كأس ملك إسبانيا.

كأس العالم للأندية.

كأس السوبر الإسباني.

الدوري البرازيلي.

قناة ssc الرياضية السعودية

تتميز قناة ssc بكفاءتها على العمل بدون تقطيع أو تشويش وتهتم بأدق التفاصيل وتمتلك إمكانيات عالية وتقنيات متطورة وضوح الصورة وقوة الصوت لكي يستمع الجمهور المتابع بالمحتوى التي تقدمه القناة على مدار 24 ساعة، تعرض القناة البطولات والدوريات بشكل مجاني بدون اشتراك، وخلال هذه الفترة تنقل القناة جميع مباريات كأس السوبر الإسباني التي تشارك فيه العديد من الفرق و تنقل دوري رشون السعودي.

تردد قناة ssc على عرب سات