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رابط التسجيل في منحة الأمراض المزمنة بالجزائر 2024 والشروط اللازمة
منحة الأمراض المزمنة بالجزائر 2024
رابط التسجيل في منحة الأمراض المزمنة بالجزائر 2024، أعلنت الحكومة الجزائرية عن تخصيص رابط الكتروني لمساعدة أصحاب الأمراض المزمنة والغير قادرين على شراء الأدوية، إلا أنها وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في منحة الأمراض المزمنة بالجزائر ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات التسجيل والشروط اللازمة …..
رابط التسجيل في منحة الأمراض المزمنة بالجزائر 2024
حيث يمكن للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة التسجيل في منحة الأمراض المزمنة بالجزائر 2024 من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- زيارة الموقع الرسمي لمكتب الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحى أمامك.
- رفع الأوراق والمستندات المطلوبة .
- على المتقدم أن يقوم بدفع الرسوم الخاصة بالتقديم.
- يجب على المتقدم أن يقوم برفع صورة من البطاقة التعريفية الوطنية وشهادة طبية حديثة تؤكد اصابته بمرض مزمن.
- كما يجب أن يقثوم المتقدم برفع شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- سوف يتم مراجعة الطلب المقدم وسوف يتم الرد على الطلب خلال اسبوعين من التقديم.
شروط استحقاق منحة الأمراض المزمنة
وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في التسجيل في منحة الأمراض المزمنة :
- أن يكون المتقدم جزائري الجنسية ومقيم في الجزائر بشكل دائم.
- أن يكون المتقدم مريص بمرض مزمن مثل السكر والضغط أو الكبد نزيف بالدماغ أو يعاني ن أمراض بالقلب أو ضمور بالعضلات أو أورام خبيثة وغيرها من امراض مزمنة أخرى .
- ألا يكون المتقدم من ذوي الأملاك والعقارات.
- أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.