Results نتائج الثالث المتوسط دور أول 2024 رابط الحصول على نتيجة الطلاب في العراق

لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء امتحانات الصفوف الدراسية في العراق، حتى أن هذه النتائج جاءت وفقًا للتقويم الدراسي المُعلن من قبل وزارة التربية العراقية، حتى أن الوزارة حريصة على أن تبدأ تهيئة المناخ الإمتحاني الملائم أمام جميع الطلبة والطالبات في كافة المراحل الدراسية، حتى أن النتيجة يتم الإعلان عنها عقب الإنتهاء من تصحيح ومراجعة جميع أوراق الإمتحانات، ويمكن القيام بإستخراج النتيجة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

Results نتائج الثالث المتوسط دور أول

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بإستخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول في جميع محافظات العراق، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع نتائجنا، أو الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ليتم على الفور تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطالب.

القيام مباشرة بإدخال جميع التفاصيل المتعلقة بالطالب.

تحديد العام الدراسي 2024.

ليتم في النهاية إعلان جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

تقديم امتحانات المرحلة الإبتدائية

وفي سياق أخر، أوضحت وزارة التربية العراقية، أن بداية امتحانات المراحل الإبتدائية توافق يوم الخميس 25 من شهر كانون الثاني 2024، على أن يُراعي بأن الإمتحانات سيتم الإنتهاء منها يوم 31 من شهر كانون الثاني 2024، إضافة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل أن يتمكن جميع الطلبة والطالبات من تأدية الإمتحانات في مناخ ملائم للجميع.