جوعانه .. تردد قناة وناسة بيبي للأطفال 2024 Wanasat Baby Tv أجمل أغاني لولو

أصبح تردد قناة وناسة الأكثر بحث هذه الأيام بين الأطفال أو أولياء الأمور لمشاهدة أحدث أغاني لولو في أجازه منتصف العام، حيث يجتمعون لقضاء أوقاتهم والتمتع بمحتوى مميز يتضمن مجموعة من الأغاني والرسوم المتحركة، حيث يتميز هذا النوع من المحتوى بتوجيهه للأطفال نحو تعلم القيم الأخلاقية داخل المجتمعات الإسلامية والشرقية، وكان إطلاق هذه القناة في عام 2017 خطوة ناجحة، حيث حققت شهرة كبيرة وتأثيرًا إيجابيًا على الجمهور الصغير.

تردد قناة وناسة للأطفال 2024

تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات العربية المخصصة للأطفال، حيث تستهدف الفئة العمرية من 6 شهور إلى 10 سنوات، تحظى القناة بإعجاب الكبار والصغار على حد سواء، نظرًا لتقديمها مجموعة متنوعة من البرامج وأفلام الرسوم المتحركة المميزة.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11430.

الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

الاستقطاب : عمودي.

اسم القناة في جهاز الاستقبال : Wanasat Baby.

أجمل أغاني قناة لولو

يلا تنام.

أنا حبيب البابا.

الو شرطة حرامي.

شاطر وناسة.

لا تفتح الباب.

حرامي سرق لولو.

هيلا هوبا.

يلا كلنا زقفة.

وصل وصل.

حاضر بابا.

صبح صبح.

شكو ماكو.

وينك يا لولو.

فواكه وناسه.

تنزيل قناة وناسه علي التلفزيون

تعمل قناة وناسة على تقديم أسلوب مبتكر ومتميز في التعامل مع قضايا الأطفال اليومية، حيث تسعى إلى تقديم حلول فعّالة لتلك الأمور.