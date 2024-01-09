شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت للعام الجديد 2024 في الجزائر
تقدم دولة الجزائر دعما كبيرا للمرأة، ومن أبرز إنجازاتها برنامج منحة المرأة الماكثة بالبيت، الذي يهدف إلى تحسين معيشة النساء وتوفير البيئة الداعمة لهن، من خلال دعم الأسر المكونة من الأمهات والأطفال وللحصول على هذه المنحة، يجب استيفاء مجموعة من الشروط، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الوثائق والمستندات. وتعد هذه الخطوات تأكيداً على التزام الجزائر بتوفير الدعم للنساء المقيمات في المنازل، لتحسين ظروفهن وتأمين حياة أفضل لهن ولأسرهن.
شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة
تعد منحة المرأة الماكثة إحدى المبادرات الهامة التي أطلقتها الحكومة الجزائرية لدعم المرأة، حيث تساهم هذه المنحة في تحقيق أهداف عديدة، منها تحسين ظروف معيشة النساء الماكثات في المنازل: توفر المنحة مبلغًا ماليًا شهريًا للنساء الماكثات، مما يساعدهن على تلبية احتياجاتهن الأساسية، مثل الطعام والسكن والتعليم والرعاية الصحية ومن أهم شروط التسجيل في المنحة:
- يجب أن تكون المتقدمة من أب جزائري وأم جزائرية، أو أن تكون حاصلة على الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس.
- يجب أن تكون المتقدمة مقيمة في الجزائر بشكل مستمر لمدة لا تقل عن سنتين، ويمكن إثبات ذلك من خلال
- يجب أن يكون عمر المتقدمة أكبر من 15 عامًا، ويمكن إثبات ذلك من خلال شهادة ميلاد.
- يجب أن تكون المتقدمة غير متزوجة أو مطلقة أو أرملة، ويمكن إثبات ذلك من خلال شهادة عائلية أو شهادة طلاق أو شهادة وفاة.
- يجب أن تكون المتقدمة غير عاملة، ويمكن إثبات ذلك من خلال شهادة عدم العمل من الوكالة الوطنية للتشغيل.
- يجب أن لا يزيد دخل الأسرة عن 20 ألف دينار جزائري، ويمكن إثبات ذلك من خلال شهادة دخل الأسرة من الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي.