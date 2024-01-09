حمل كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 وزارة العمل العراقية كل المحافظات

حمل كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024، يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن الرابط الالكتروني الذي أعلنت عنه وزارة العمل العراقية والخاص بأسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من المواطنين كونها مصدر الدخل الوحيد لهم، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية وماهي الشروط المطلوبة للتسجيل ….

حمل كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024

وأكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية على الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” أن الوزارة انتهت من رفع كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية دفعة يناير 2024 على الموقع الرسمي للوزارة تيسيراً على المواطنين خاصة كبار السن والسيدات، وأشار مصدر بالوزارة إلى أـنه تم استقبال حوالي ما يقرب من 1000 طلب للحصول على الرعاية الإجتماعية إلا أن الوزارة لم توافق إلا على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط الآتية :

شروط التقديم في الرعاية الإجتماعية 2024

يجب أن يكون الشخص المتقدم من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة .

ألا يكون للمتقدم لديه أصول أو عقارات.

ألا يكون المتقدم مسجون أو في إحدى دور الإيواء.

كما يجب ألا يكون للمتقدم مدخل شهري ثابت.

وأخيراً ألا يكون المتقدم أقل من 18 عام ولا يزيد عن 60 عام للرجال.

أما السيدات ألا يقل أعمارهن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

رابط وزارة العمل العراقية لاستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية