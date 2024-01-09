لولو الشطورة … تردد قناة وناسة 2024 الجديد Wanasah TV عبر النايل سات والعرب سات

قناة وناسة للأطفال، هي قناة فضائية تلفزيونية متخصصة في محتوي الأطفال، ويتبعها الملايين من الصغار حول الوطن العربي، وقامت القناة بابتكار شخصية مبتكرة، أحبها جميع الأطفال، وهي شخصية لولو، حيث يتعلم الأطفال من خلال شخصية لولو الكرتونية الكثير من العادات الصحيحة، كمساعدة الأم في المنزل، عدم الكذب، الحب بين الأخواة وعدم ايذاء بعضهم، ولقد حققت قناة وناسة الملايين من المشاهدات، وفي الآوانه الأخيرة ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة وناسة 2024 عبر النايل سات والعرب سات.

تردد قناة وناسة 2024

تردد قناة وناسة للأطفال 2024، يعتبر واحدًا من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثيرون على القنوات الفضائية، تعتبر قناة وناسة واحدة من القنوات الرائدة التي تستحوذ على اهتمام الأطفال، لذا نقدم لكم تردد قناة وناسة 2024 عبر النايل سات كالآتي:

النايل سات

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 5/6.

الجودة: SD.

العرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

قناة وناسة 2024

فمن خلال قناة وناسة يتابع الأطفال أحدث الأناشيد والأغاني الجديدة بشغف، تمتاز القناة ببرامجها الترفيهية والتعليمية، مما يجعلها لا غنى عنها للأطفال الذين يسعون لتعزيز مهاراتهم ومعرفتهم بطريقة ممتعة، بناءً على هذا الإقبال المتزايد، يتساءل الكثيرون عن التردد الجديد لقناة وناسة في عام 2024، يأتي هذا الاهتمام من قبل الأهالي الذين يرغبون في تلبية احتياجات أطفالهم من خلال تقديم محتوى ترفيهي غني بالقيم والمعلومات التعليمية، تعتبر قناة وناسة للأطفال في عام 2024 واحدة من الوجهات البارزة على خريطة القنوات الفضائية المخصصة للصغار. تحظى القناة بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور.