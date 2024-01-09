رابط التسجيل في منحة أرض من الديوان الملكي 1445 والشروط اللازمة

رابط التسجيل في منحة أرض من الديوان الملكي 1445، يسعى الديوان الملكي على تقديم عدد من الخدمات لعدد كبير من المواطنين بالمملكة ، خاصة أصحاب الدخل المنخفض والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن أهم الخدمات التي تقدمها المملكة هي المنحة العقارية المجانية، والتي تسعى من خلالها الحكومة السعودية على توفير الدعم المادي للمتعثرين واعفائهم من سداد أقساط القروض، وتضمن لهم حيارة كريمة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط اللازمة …..

ما هي شروط الحصول على المنحة؟

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في السعودية إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام .

ألا يكون المتقدم لديه منزل أو عقار خلال الخمس سنوات الأخيرة.

أما للمطلقات والأرامل يجب ألأا تقل أعمارهن عن 25 عام.

ألا يكون المتقدم مستفيد من المنح التي تقدمها الحكومة السعودية.

ألا يكون للمتقدم أرض زراعية .

رابط التسجيل في منحة أرض من الديوان الملكي 1445

وأعلن الديوان الملكي عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن منحة الأرض من الأمر الملكي واليكم الخطوات: