بطولة طه دسوقي .. موعد نزول حلقات مسلسل حالة خاصة الجديدة حتي الأخيرة

تربع مسلسل حالة خاصة علي عرش المسلسلات الأكثر مشاهدة، لذا يزداد البحث عليها يومياً لمعرفة موعد عرض الحلقة الثالثة أو الرابعة من المسلسل، حيث حصلت أول حلقتين علي تقييمات إيجابية بين المشاهدين، لذا يسعى العديد من المشاهدين إلى معرفة الجدول الزمني للحلقات الجديدة ليتمكنوا من متابعة الأحداث المثيرة التي تُعرض فيها، كما شهدت الحلقات الأولي وجود الفنان أحمد أمين كضيف شرف.

موعد نزول حلقات مسلسل حالة خاصة الجديد

يتم عرض مسلسل حالة خاصة بطولة طه دسوقي يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث يُقدم للجمهور حلقتين جديدتين في كل عرض، وهذه تعتبر استراتيجية جذب الانتباه والاهتمام من خلال توفير حلقتين في الأسبوع، مما يجعل المشاهدين يترقبون بشغف وفضول كل حلقة جديدة.

الأربعاء 10 يناير 2024 : موعد نزول الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل حالة خاصة.

الأربعاء 17 يناير 2024 : موعد نزول الحلقة الخامسة والسادسة.

الأربعاء 24 يناير 2024 : موعد نزول الحلقة السابعة والثامنة من المسلسل.

الأربعاء 31 يناير 2024 : موعد نزول الحلقة التاسعة والعاشرة الأخيرة.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل ( حالة خاصة ) يضم فريقًا نجوميًا مميزًا، حيث يشارك في بطولته ( طه دسوقي – غادة عادل – هاجر السراج – حسن أبو الروس – أحمد طارق – أحمد الأزعر – على السباعي – وئام مجدي – الطفل آدم وهدان – لينا إيهاب – أدهم النحاس )، العمل من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، ويتولى إنتاجه طارق الجنايني.

قصة مسلسل حالة خاصة الجديد

تتناول قصة المسلسل حياة المحامي نديم أبو سريع الذي يتمتع بقدرات استثنائية، ويقرر الانضمام إلى فريق محاماة في إحدى الشركات البارزة، حيث يديرها اماني النجار، تكمن رحلة نديم في مواجهة العديد من التحديات التي لم تكن سهلة أبدًا، فرغم استغلاله في العديد من القضايا، يظل طيب القلب وشخصيته النبيلة هما محور حمايته.