تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 وموعد الامتحانات وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم

ترتفع معدلات البحث تلك الفترة عن خطوات تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، ينتظر الطلاب تلك اللحظة منذ فترة طويلة لأن الثانوية العامة من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب، ويحرص الطلاب جميعاً على تسجيل استمارة الامتحانات من أجل تأدية الامتحانات ودخول اللجنة دون مواجهة أي مشاكل، تتيح الوزارة فرصة التسجيل الإلكتروني وملئ البيانات المطلوبة من الطالب وطباعة نسخة من الاستمارة ووضعها في ملف التقديم لاستلام رقم الجلوس.

هناك قواعد وتعليمات يجب على الطلاب من الصف الثالث الثانوي اتباعها للوصول إلى أهدافهم وتأدية الامتحانات، وضعت وزارة التربية والتعليم خريطة دراسية بمواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل وعلى الرغم أن الطلاب من صفوف النقل يؤدون اختبارات الترم الأ,ل خلالف هذه الفترة لكن هناك اهتمام بالتجهيز لاختبارات الثانوية العامة من الآن وتهيئة الأجواء للطلاب، اليوم نستعرض لكم رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 .

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عملية التسجيل على استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 تبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 من يناير 2024 وتستمر عملية التقديم حتى 14 من فبراير وعلى الطالب تسليم الاستمارة يوم 22 من فبراير القادم 2024، وتتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني ويجب على الطالب أن يحتفظ بنسخة مطبوعة PDF من الاستمارة وإضافتها مع المستندات التي يقدمها الطالب لإدارة المدرسة لتسجيل الاستمارة عليكم اتباع ما يلي:

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم. ثم الضغط على البوابة الموحدة. إدخال البريد الإلكتروني الموحد. الضغط على تسجيل. إضافة بيانات الطالب بشكل صحيح. إرفاق المستندات المطلوبة. الضغط على طباعة ثم حفظ.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 حسب الخريطة الدراسية

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عملية التسجيل على استمارة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 تبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 14 من يناير 2024 وتستمر عملية التقديم حتى 14 من فبراير وعلى الطالب تسليم الاستمارة يوم 22 من فبراير القادم 2024، وتتم عملية التسجيل بشكل إلكتروني ويجب على الطالب أن يحتفظ بنسخة مطبوعة PDF من الاستمارة وإضافتها مع المستندات التي يقدمها الطالب لإدارة المدرسة، كما أعلنت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة تعقد رسمياً يوم السبت الموافق 22 من يونيو 2024 وحتى الخميس 25 من يوليو 2024.