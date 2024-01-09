“بأقل مقدم وقسط بسيط “رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024، يبحث عدد كبير من الشباب المقبل على الزواج عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة الإسكان والتعمير والخاص بشقق الإسكان الإجتماعي التي أعلنت عنه الحكومة المصرية التي تسعى دائماً على توفير حياة كريمة للمواطنين والإبتعاد عن العشوائيات، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024 والشروط والأوراق المطلوبة….

رابط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024

حيث أعلنت وزارة الإسكان والتعمير عن تخصبص رابط الكتروني خاص للتقديم في شقق الإسكان الإجتماعي، والتي تم فتح باب التسجيل بها بداية من 3 ديسمبر 2023 ولمدة شهر وإليكم خطوات التقديم :

زيارة الموقع الرسمي للصندوق ودعم التمويل العقاري.

اضغط على تسجيل الدخول .

قم بـ انشاء حساب جديد.

ادخل الاسم رباعي والرقم القومي، والمهنة والعنوان والبريد الالكتروني.

اقرأ الشروط جيداً.

يجب على المتقدم أن يقوم بشراء كراسة الشروط .

كما يجب سداد مبلغ الحجز المطلوب.

بعد أن يتم سداد المبلغ سوف يصلك رسالة نصية على الهاتف المسجب بالطلب تؤكد نجاح عملية التسجيل.

يجب أن يختار المتقدم الوحدة المراد حجزها.

أسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2024

وكانت وزارة التعمير والإسكان أعلنت عن اسعار شقق الإسكان الإجتماعي 2024 والتي يمكن للمواطن أن يحصل عليها بأقل مقدم يبدأ من 25 الف جنيه وبقسط شهري يبدأ من 750 جنيه ويتم سداد الأقساط على 36 شهر.

شروط التقديم في شقق الإسكان الإجتماعي 2024