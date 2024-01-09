لينك كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة السابعة بالعراق عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل العراقية عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، يمكن للمواطنين البحث عن أسمائهم لمعرفة نتائج الدعم الاجتماعي القادمة، يتعين عليهم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة واستخدام الخدمة المخصصة للاستعلام عن النتائج النهائية عند إعلانها، توفر الوزارة هذه الخدمة لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات بشكل فعّال وشفاف للمواطنين، ومن خلال موقعنا نوضح لكم خطوات الأستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية كالآتي:

قم بالدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

كتابة اسم المتقدم والهاتف ورقم البطاقة وبعض البيانات المطلوبة.

ثم قم بعد ذلك بالضغط على النتيجة أو تحميل كشوفات أسماء المشمولين على حسب المحافظة التابع لها والوجبة التي تبحث عنها.

منها يمكن البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة في دولة العراق.

شروط الحصول علي الرعاية الإجتماعية 2024

يتوجب على جميع المتقدمين للمشاركة في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في الدفعة القادمة في جمهورية العراق، توفير جميع الالتزامات الضرورية المطلوبة للحصول على الموافقة اللازمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يُطلب من الجميع الامتثال للشروط الواردة أدناه بهدف الحصول على دعم رواتب الرعاية الاجتماعية، تفضلوا بالاطلاع على التفاصيل التالية: