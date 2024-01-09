لينك كشوفات pdf أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة السابعة بالعراق عبر منصة مظلتي
جاري البحث المستمر عن رابط كشوفات الوجبة السابعة، لبرنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق عبر ملف PDF، إذ لم تظهر النتيجة النهائية بعد، ولم تُعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن الوجبة الجديدة حتى اللحظة، ينتظر العديد من المتقدمين العراقيين إعلان الوزارة لمعرفة المشمولين بالبرنامج، يترقب الجميع قرار الوزارة حول النتيجة، حيث توفر وزارة العمل العراقية خدمة منصة “مظلتي”، للتحقق من النتيجة وتحميل كشوفات أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية في جميع المحافظات العراقية.
تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية
أعلنت وزارة العمل العراقية عن إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة عبر منصة “مظلتي” الإلكترونية، يمكن للمواطنين البحث عن أسمائهم لمعرفة نتائج الدعم الاجتماعي القادمة، يتعين عليهم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة واستخدام الخدمة المخصصة للاستعلام عن النتائج النهائية عند إعلانها، توفر الوزارة هذه الخدمة لتسهيل عملية الوصول إلى المعلومات بشكل فعّال وشفاف للمواطنين، ومن خلال موقعنا نوضح لكم خطوات الأستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية كالآتي:
- قم بالدخول إلى موقع منصة مظلتي الإلكترونية.
- بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
- كتابة اسم المتقدم والهاتف ورقم البطاقة وبعض البيانات المطلوبة.
- ثم قم بعد ذلك بالضغط على النتيجة أو تحميل كشوفات أسماء المشمولين على حسب المحافظة التابع لها والوجبة التي تبحث عنها.
- منها يمكن البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة في دولة العراق.
شروط الحصول علي الرعاية الإجتماعية 2024
يتوجب على جميع المتقدمين للمشاركة في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في الدفعة القادمة في جمهورية العراق، توفير جميع الالتزامات الضرورية المطلوبة للحصول على الموافقة اللازمة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يُطلب من الجميع الامتثال للشروط الواردة أدناه بهدف الحصول على دعم رواتب الرعاية الاجتماعية، تفضلوا بالاطلاع على التفاصيل التالية:
- يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية العراقية.
- كما يشترط أن يكون المتقدمين يبلغوا من العمر 18 إلى 60 عام فقط لا غير للرجال.
- يفضل توفير العمر المناسب للتقديم للنساء الذي يتراوح ما بين 15 إلى 55 عام فقط لا غير.
- يشترط أن يكون المتقدم لا يمتلك عقار أو منزل غالي الثمن.
- لا يقل عدد الأفراد عن أربعة أفراد داخل نطاق الأسرة في دولة العراق.