يشكل موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة محور اهتمام الكثير من المواطنين في هذه الفترة حيث انتشرت أخبار حول هذا الأمر وتعتبر هذه المنحة جزءًا هامًا من الدعم الاستثنائي الذي قدمته الدولة خلال فترة انتشار فيروس كورونا يسعى العديد من الأفراد للحصول على معلومات حول موعد صرف هذه المنحة وفي الأيام القليلة المقبلة من المتوقع أن يتم صرف المنحة في شهر يناير.

منحة العمالة الغير منتظمة

فيما يتعلق بموعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة نفى وزير القوى العاملة خلال مقابلة تلفزيونية حديثة الأخبار التي تم تداولها حول موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة في عام 2024 أكد الوزير أن الوزارة لم تصدر أي إعلان رسمي بخصوص تاريخ الصرف وأن الأخبار التي انتشرت مؤخرًا هي مجرد شائعات غير صحيحة.

في حال كان لدى المواطن رغبة في التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة يمكنه اتباع خطوات بسيطة عبر زيارة موقع وزارة القوى العاملة أولاً يقوم بالدخول إلى الموقع من هنا ثم ينقر على خيار خدمات المواطنين بعد ذلك يحدد منحة العمالة غير المنتظمة ويقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به ورقم هاتفه.

في الخطوة التالية يضغط على زر التالي وسيظهر له نموذج يحتاج إلى تعبئة البيانات المطلوبة في النهاية يقوم بالضغط على حفظ وإرسال لتقديم الطلب يجب على الأفراد توخي الحذر وتجنب التداول في الأخبار غير الرسمية والاعتماد على المعلومات الصحيحة المقدمة من وزارة القوى العاملة.

شروط منحة العمالة الغير منتظمة

يرغب العديد من المتابعين في الحصول على معلومات حول الشروط الضرورية للتقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة وقد أعلنت وزارة القوى العاملة عن عدة شروط يجب توفرها لدى الأفراد الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

يجب على المتقدم أن يكون من الجنسية المصرية حيث تعد هذه الشروط أساسية لتحديد أهلية الفرد للحصول على المنحة.

يتوجب على المتقدم ألا يكون لديه دخل شهري ثابت مما يعني أن الشخص المتقدم لا يحصل على دخل ثابت شهريًا وهذا يعد شرطًا أساسيًا لتأهيله للحصول على المنحة.

يجب عدم وجود أصول أو عقارات أو أملاك للمتقدم حيث يتعين عليه أن يكون بلا أي ممتلكات تمتلك قيمة مالية قد تؤثر على استحقاقه للحصول على المنحة.

يتعين على المتقدم أن لا يكون مستفيدًا من التأمينات الاجتماعية أو يعمل في وظيفة حكومية وذلك لتحديد الأفراد الذين يحق لهم الاستفادة من هذه المنحة وفقًا للضوابط المحددة.