“براتب 5000 جنيه “رابط التقديم في وظائف المجلس الأعلى للجامعات 2024 والشروط والأوراق المطلوبة

رابط التقديم في وظائف المجلس الأعلى للجامعات 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما أعلن المجلس الأعلي للجامعات عن حاجته لعدد من الوظائف بنظام التعاقد، ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم حتى الموافق السبت 13 يناير 2024.

وظائف المجلس الأعلى للجامعات

مهندس تأمين شبكات

مهندس إدارة نظم

فني صيانة حاسب

فني كهروميكانيكا

مطور برمجيات متقدم

مهندس شبكات

ماهي شروط التقديم في وظائف المجلس الأعلي للجامعات

وكان المجلس الأعلي للجامعات قد أعلن عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها وهي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسوك.

كما يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على دورات تدريبية أو شهادات اختبارات دولية في المجال.

يلتزم المتقدم بتقديم اصول المستندات من شهادة التخرج وشهادات الدورات التدريبية والاختبارات الدولية وشهادات الخبرة المعتمدة يوم المقابلة الشخصية للاطلاع.

أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية او اعفى منها “للذكور”.

أن يجتاز الاختبارات التحريرية والعملية والمقابلة الشخصية

كما يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة .

أن يكون المتقدم يجيد اللغة الانجليزية.

الاوراق المطلوبة للتقديم في وظائف المجلس الأعلى للجامعات