مسلسل بين السطور بطولة صبا مبارك .. اعرف مواعيد العرض والقنوات الناقلة

مسلسل بين السطور الذي يتصدر محركات البحث على جوجل منذ عدة أيام، كما أنه من المسلسلات الحصرية التي يترقبها الجمهور المتابع بفارغ من الصبر، مما يتساءل الكثير من الناس عن موعد طرح المسلسل والقنوات التي تنقل، قدمت صبا مبارك أعمال كثيرة مميزة وأصبحت من نجوم الدراما المصرية وتحرص على تقديم أدوار جديدة ومختلفة عما تقدمه وبالفعل تبدع في كل عمل تشارك فيه وتحقق نجاحات كبيرة، وينتظرها الجمهور طوال الوقت في أعمال جديدة.

منذ فترة تم الإعلان عن بدء تصوير مسلسل بين السطور والذي يضم نخبة لامعة من نجوم ونجمات الدراما والتلفزيون، واليوم عبر موقعنا البديل نستعرض لحضراتكم المزيد من التفاصيل حول موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة.

مسلسل بين السطور

بين السطور ضمن الأعمال المقتبسة من مسلسل كوري شهير، حيث تدور أحداثه في إطار إجتماعي تشوق حول إعلامية شهيرة تدعى هند سالم تقع في صراعات ومشاكل بسبب قصة حب قديمة، تحاول هند أن تكشف أسباب المشاكل وتناقش قضايا هامة في المجتمع ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل يوم الأحد الموافق 28 من يناير الجاري 2024 وسوف يتم نقل المسلسل بشكل حصري من الأحد إلى الخميس على قناة MBC وسوف يتم نقل جميع الحلقات عبر منصة شاهد VIP ويتكون المسلسل من 30 حلقة، خلال الساعات القليلة القادمة يتم إعلان موعد العرض والإعادة.

أبطال مسلسل بين السطور

يشارك في مسلسل بين السطور كوكبة كبيرة من النجوم ويكون في مقدمة العمل وتقوم بدور البطولة