مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143، حلقة جديدة يترقبها ملايين لمشاهدين من شتى الأعمار والجنسبات خاصة بعد قرار تأجيل عرضها الأسبوع الماضي، استطاع مسلسل قيامة عثمان أن يظل محتفظاً بشعبيته على مدار سنوات وسنوات وهذا بفضل الأحداث الشيقة التي يعرضها المسلسل في كل حلقة من حلقاته، خلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 وموعد عرضه على قناة الفجر الجزائرية وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 حول شجاعة المؤسس عثمان وتصديه لمحاولات التتار والمغول للإستيلاء على الدولة العثمانية، إلا أن عثمان بفضل ذكائه تمكن من الحفاظ على دولته ولكن بعد أن خاض العديد من الحروب والصراعات، وفي الحلقة الماضية من المسلسل ظهر عدو جديد لعثمان يدعى “يعقوب” الذي يسعى للتخلص من عثمان إلا أن الأخير تمكن من التخلص منه برفقة جيشه الذي دائماًَ يقف أمام أعدائه وقفة رجل واحد، ويعيش عثمان حالة من الحزن بسبب مرض زوجته التي عجز الأطباء عن علاجها إلا أنه يسعى أن يجد لها العلاج لكي تتخلص من الألم الذي باتت تشعر به طوال الوقت.

موعد عرض مسلسل قيامنة عثمان على قناة الفجر الجزائرية

يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 143 على قناة الفجر الجزائرية مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع ويعاد عرضه في اليوم التالي على قناة trt لتركية وقناة atv في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات